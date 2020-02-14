Юные пензенцы борются за участие в гала-концерте конкурса «Поющий край»

Десятки детей из Пензы, Бессоновского и других районов 14 февраля прогуляли школу по уважительной причине. Юные участники хоров сдавали экзамен на мастерство членам жюри фестиваля «Поющий край». В нашем регионе он проводится в 11 раз и неизменно собирает большое количество участников.

Военных песен, исполняемых детскими хорами из областного центра, Бессоновского, Мокшанского и Пензенского районов члены жюри выслушали немало. И все равно, каждый раз был, как первый. На лицах и взрослых, и детей присутствовало волнение. В год юбилея Победы, произведения, посвященные Великой Отечественной войне, - обязательная часть репертуара для каждого коллектива, участвующего в конкурсе «Поющий край».

«Эти песни развивают патриотизм. Эта музыка зовет за собой, меняет человека, тем более юную душу», - отметил председатель жюри фестиваля Владимир Каширский.

К радости организаторов, заявки на участие присылают не только коллективы из Пензы, Кузнецка и Нижнего Ломова. Свои таланты желают продемонстрировать и сельские школьные хоры.

«Пензенская область - очень певучая, мы даже говорим соответствующе, то есть тянем гласные», - сказала методист Центра развития творчества детей и юношества Пензенской области Елена Новокрещенова.

Конкурс-фестиваль вошел в завершающую стадию. Впереди - еще один зональный этап, который пройдет в Сердобске. Лучшие детские хоры, отобранные жюри, примут участие в гала-концерте в апреле (0+).

Кстати, дети-участники фестиваля присоединились к челленджу (0+), который запустил губернатор Пензенской области. Напомним, Иван Белозерцев, в знак уважения к поколению победителей, предложил размещать в соцсетях ролики, в которых бы пензенцы исполняли произведения военных лет.