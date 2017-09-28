Юные пензенцы боролись за звание «Лучшего велосипедиста»

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28 сентября 2017, 19:34Общество
В Пензе на базе детско-юношеского центра «Спутник» прошли соревнования юных инспекторов дорожного движения. За звание «Лучшего велосипедиста» боролись команды из 32 школ.
«Главной целью конкурса является активизация работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков, пропаганда безопасного поведения на дорогах», - сообщила старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова
В финал соревнований прошли 12 городских команд. В общекомандном зачете первое место завоевали ученики школы №11, второе место - у лицея № 73. Представители школы №43 заняли третье место.
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