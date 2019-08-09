Юные одаренные пензенцы стали призерами всероссийского фестиваля

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 августа 2019, 19:09Культура
Одаренные дети из Пензенской области стали призерами всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники», который проходил в Твери. К престижному конкурсу ребята готовились почти год, преодолев районный, областной и окружной отборочный туры.
Юные таланты от 7 до 17 лет соревновались в номинациях «Авторская или бардовская песня», вокальное, хореографическое и театральное искусство. Главная задача фестиваля - привить детям культуру безопасного поведения творческим способом.
«В общей сложности в фестивале приняли участие более 20 тысяч детей со всех уголков нашей необъятной Родины, а в Твери собралось более 120 участников из 12 регионов», - рассказала начальник отдела социально-ориентированной деятельности «Пензенского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества» Ирина Егорова.
«У нас танец называется «Две стихии». В нем рассказывается о борьбе огня и воды. Мы показываем это все разными рисунками», - сказала призер всероссийского фестиваля Елизавета Савчикова.
Пензенские ребята стали победителями в номинации «Вокальное искусство» и получили диплом второй степени по хореографическому искусству.
09 августа 2019, 19:48В Пензе прошло торжество, посвященное Дню строителя
09 августа 2019, 19:46На турнир «Оранжевый мяч» в Пензу приехали 100 команд
09 августа 2019, 19:41В пензенском зоопарке провели показательное кормление верблюдов
09 августа 2019, 19:31Пензенские инспекторы провели профилактическую работу с пешеходами
09 августа 2019, 19:28Житель Камешкирского района забил поленом брата
09 августа 2019, 19:23В пензенскую школу №36 поступили новые учебники
09 августа 2019, 19:19На Пензе чествовали лучших атлетов и тренеров региона
09 августа 2019, 19:16Пензенские аграрии обсудили методы увеличения поставок за рубеж