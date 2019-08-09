Юные одаренные пензенцы стали призерами всероссийского фестиваля

Одаренные дети из Пензенской области стали призерами всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники», который проходил в Твери. К престижному конкурсу ребята готовились почти год, преодолев районный, областной и окружной отборочный туры.

Юные таланты от 7 до 17 лет соревновались в номинациях «Авторская или бардовская песня», вокальное, хореографическое и театральное искусство. Главная задача фестиваля - привить детям культуру безопасного поведения творческим способом.

«В общей сложности в фестивале приняли участие более 20 тысяч детей со всех уголков нашей необъятной Родины, а в Твери собралось более 120 участников из 12 регионов», - рассказала начальник отдела социально-ориентированной деятельности «Пензенского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества» Ирина Егорова.

«У нас танец называется «Две стихии». В нем рассказывается о борьбе огня и воды. Мы показываем это все разными рисунками», - сказала призер всероссийского фестиваля Елизавета Савчикова.



Пензенские ребята стали победителями в номинации «Вокальное искусство» и получили диплом второй степени по хореографическому искусству.