24 ноября 2017, 19:19Общество В Пензе дети с помощью красок рассказали о защите данных Как представить систему защиты своих персональных данных в красках, знают учащиеся первой детской художественной школы Пензы. Юные мастера кисти стали участниками необычного конкурса плакатов от Роскомнадзора. Победителей в торжественной обстановке поздравил начальник регионального управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Крюков.

Рассказав незнакомцу больше дозволенного можно попасть в неприятную историю. Об этом знают участники конкурса плакатов «Защити свои персональные данные», который впервые прошел под эгидой Роскомнадзора. Для школьников и их преподавателей заданная тема стала более чем необычной.

«Так как плакат - это один из сложных видов графики. Тема оказалась необыкновенно трудной для детей», - рассказала директор ДХШ №1 им. В.Е.Татлина Татьяна Ивайловская.

Три недели кропотливого труда и 20 работ были в ожидании оценок жюри. Оценить нестандартные подходы к творческому заданию оказалось не просто.

«Я приятно удивлен. Есть очень интересные работы», - отметил жюри конкурса плакатов «Защити свои персональные данные» Павел Прохоренков.

Споры о том, какие из работ достойны награды, продлились до глубокой ночи. В итоге в категории художников младшего возраста отобрали три плаката. В старшей - четыре. Первое место в старшей возрастной категории заняла Анна Илюхина. Девочка обучается в выпускном классе детской художественной школы. Свою работу она считает очень символичной.

«Лезть в чужие дела – это свинство. Поэтому образ свиньи, тем более черной, символичен, потому что она делает плохое дело. А дубы - мощные, как особая защита», - пояснила ученица ДХШ № 1 им. В.Е.Татлина Анна Илюхина.

В церемонии подведения итогов принял участие начальник регионального управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Крюков.

«Значение конкурса очень велико, особенно в плане воспитания подрастающего поколения. Необходимость проведения этой публичной деятельности заключается в том, чтобы объяснить, что риски по использованию персональных данных несет сам субъект, и он должен относится к этому ответственно», - объяснил он.

Участникам конкурса вручили грамоты, а также поощрительные призы. Юных художников, ставших призерами конкурса, ждет экскурсия по подразделениям телерадиокомпании «Экспресс».

Общество

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