Юные хоккеисты из Нижнего Ломова поборются за «Кубок надежды»

В нем примут участие команды, занявшие вторые и третьи места в группах всероссийский соревнований клуба «Золотая шайба» имени Тарасова. Это команды из Наровчата, Сердобска, Каменки и Нижнего Ломова.

Матчи пройдут на арене нижнеломовского ледового дворца спорта «Черемушки» 6 апреля. Турнир стартует в 11 часов утра.