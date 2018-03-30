01 апреля 2018, 15:33Спорт

Юные хоккеисты из Нижнего Ломова поборются за «Кубок надежды»

6 апреля в Нижнем Ломове состоится детский турнир по хоккею «Кубок надежды» (6+).

В нем примут участие команды, занявшие вторые и третьи места в группах всероссийский соревнований клуба «Золотая шайба» имени Тарасова. Это команды из Наровчата, Сердобска, Каменки и Нижнего Ломова.

Матчи пройдут на арене нижнеломовского ледового дворца спорта «Черемушки» 6 апреля. Турнир стартует в 11 часов утра.

Спорт
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