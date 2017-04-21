21 апреля 2017, 15:02Общество Юная пензячка взяла «золото» на Дельфийских играх 21 апреля 12-летняя Татьяна Валова из Пензы взяла «золото» на Дельфийских играх, которые проходят в Екатеринбурге.

Руководитель Татьяны Светлана Орешкина сообщила ИА «Пенза-Пресс», что девушка победила в номинации «Художественное чтение».

Ранее сообщалось, что Игры в Екатеринбурге пройдут до 23 апреля. Всего за победу поборются 2 000 человек, пензенцы принимают участие в 5 из 47 номинаций.

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