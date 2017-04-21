Юная пензячка взяла «золото» на Дельфийских играх

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21 апреля 2017, 15:02Общество
21 апреля 12-летняя Татьяна Валова из Пензы взяла «золото» на Дельфийских играх, которые проходят в Екатеринбурге.
Руководитель Татьяны Светлана Орешкина сообщила ИА «Пенза-Пресс», что девушка победила в номинации «Художественное чтение».
Ранее сообщалось, что Игры в Екатеринбурге пройдут до 23 апреля. Всего за победу поборются 2 000 человек, пензенцы принимают участие в 5 из 47 номинаций.
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