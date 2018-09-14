Юная пензячка выиграла Гран-при фестиваля «Орленок-фест»

Юная певица из Пензы завоевала гран-при Международного конкурс-фестиваля «Орленок-фест». Он прошел во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае.

Второй год фестиваль собирает юные дарования со всей страны. Их таланты оценивали известные актеры, хореографы и эстрадные артисты. Среди участников были и воспитанники пензенской музыкальной школы № 5.

Сейчас, перед своими друзьями, учителем и даже видеокамерой, петь уже не так волнительно, как недавно - перед тысячной публикой. Девятилетняя Кристина Родинцева исполняет свою победную песню - с ней она взяла Гран-при Международного фестиваля «Орленок-фест». Юная артистка - воспитанница пензенской музыкальной школы №5. Это был ее второй серьезный конкурс. Секрет успеха не скрывает. Главное - прочувстовать каждое слово.

«Мне нравится, когда я пою, у меня с души отлегает просто. Показываю, как я себя чувствую. Там поется «как я рисую мир», и я хотела бы показать, что мир может быть хорошим, все могут улыбаться и быть добрыми «, - рассказала она.

Вместе с Кристиной в конкурсе участвовали еще шесть учеников пятой музыкальной школы. На протяжении пяти дней дети посещали мастер-классы фестиваля от известных артистов страны и выступали на большой сцене Всероссийского детского центра «Орленок».

«Пели несколько песен вместе с оркестром флейт. Ты понимаешь, что это играет не колонка, не что-либо записанное - это живая музыка, которая здесь и сейчас», - отметила воспитанница музыкальной школы № 5 г.Пензы Анастасия Рязанцева.

«Дети у меня молодцы. Я ими горжусь, и родители, и наша школа. Год мы точно готовились, у нас каникул не было - мы занимались три раза в неделю», - поделилась преподаватель эстрадного вокала музыкальной школы № 5 г.Пензы Любовь Персеева.

Все участники из Пензы получили дипломы лауреатов, а сейчас юные музыканты готовятся к новому международному конкурсу (0+). Он пройдет в ноябре в Москве.