Юная пензячка спела на концерте Басты. ВИДЕО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 апреля 2018, 17:06Культура
Юная певица из Пензы Анастасия Кормишина выступила на сольном концерте Басты в Москве.
Рэп-исполнитель пригласил девочку выступить с ним на концерте во время слепых прослушиваний конкурса «Голос. Дети» на «Первом канале».
Пользователи Соцсети отметили, что выступление пензячки было невероятным.
«Желаю удачи, ты умничка, всего добилась сама», - написала Дарья.
«Это было шикарно!» - восхитилась Полина.
«Просто нет слов, ты заслужила все это своим талантом и трудом, умничка!» - отметила Вера.
Напомним, Анастасия Кормишина исполнила песню «A song for you», аккомпанируя себе сама. Но, никто из наставников к ней не повернулся. Тогда Баста пригласил ее спеть на своем концерте. Видео - 0+.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 апреля 2018, 19:59Скандалы в семье довели жителя Пензы до проблем с законом
26 апреля 2018, 19:57Пензенских ветеранов правопорядка поздравили с праздником
26 апреля 2018, 19:54Пензенского вора выдали фантики от конфет
26 апреля 2018, 19:52Пензенец стал жертвой мошеннической схемы в Сети
26 апреля 2018, 19:47В пензенском правительстве обсудили доступность жилья
26 апреля 2018, 19:44В Кузнецке проходит отбор на областные соревнования допризывников
26 апреля 2018, 19:42Юлия Липницкая провела мастер-класс для пензенских детей
26 апреля 2018, 19:33В Пензе обсудили нововведения по применению контрольно-кассовой техники