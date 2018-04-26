Юная пензячка спела на концерте Басты. ВИДЕО

Юная певица из Пензы Анастасия Кормишина выступила на сольном концерте Басты в Москве.

Рэп-исполнитель пригласил девочку выступить с ним на концерте во время слепых прослушиваний конкурса «Голос. Дети» на «Первом канале».

Пользователи Соцсети отметили, что выступление пензячки было невероятным.

«Желаю удачи, ты умничка, всего добилась сама», - написала Дарья.

«Это было шикарно!» - восхитилась Полина.

«Просто нет слов, ты заслужила все это своим талантом и трудом, умничка!» - отметила Вера.

Напомним, Анастасия Кормишина исполнила песню «A song for you», аккомпанируя себе сама. Но, никто из наставников к ней не повернулся. Тогда Баста пригласил ее спеть на своем концерте. Видео - 0+.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».