Юная пензячка может получить срок за склонение подруги к вдыханию газа

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03 августа 2018, 11:03Криминал
18-летнюю жительницу Пензенской области обвиняют в склонении несовершеннолетней к вдыханию газа из баллонов.
По данным следствия, девушка снимала комнату в квартире, в которой жила женщина с несовершеннолетней дочерью. Юные пензячки подружились. В конце января постоялица попробовала вдыхать газ из баллонов, а в начале февраля предложила приятельнице попробовать это.
«В результате несовершеннолетняя дошла до состояния токсического опьянения, которое опасно для здоровья и может привести к смерти», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
После этого девушки так «развлекались» еще четыре раза.
«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в ведомстве.
Напомним, что подобное занятие опасно для жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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