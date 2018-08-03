Юная пензячка может получить срок за склонение подруги к вдыханию газа

18-летнюю жительницу Пензенской области обвиняют в склонении несовершеннолетней к вдыханию газа из баллонов.

По данным следствия, девушка снимала комнату в квартире, в которой жила женщина с несовершеннолетней дочерью. Юные пензячки подружились. В конце января постоялица попробовала вдыхать газ из баллонов, а в начале февраля предложила приятельнице попробовать это.

«В результате несовершеннолетняя дошла до состояния токсического опьянения, которое опасно для здоровья и может привести к смерти», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

После этого девушки так «развлекались» еще четыре раза.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в ведомстве.

Напомним, что подобное занятие опасно для жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».