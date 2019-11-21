Юная кузнечанка решила заработать на игорном бизнесе

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21 ноября 2019, 13:04Криминал
Жительницу Пензенской области осудили за организацию и проведение азартных игр на специальном оборудовании вне разрешенной зоны.
В 2018 году молодая жительница Кузнецка арендовала помещение в кафе на Московском шоссе и установила четыре игровых автомата, на двух из которых было программное обеспечение для проведения азартных игр. Предприимчивая кузнечанка набрала штат сотрудников из операторов-кассиров. Они обслуживали клиентов заведения, осуществляющего незаконную деятельность.
Зал с азартными играми работал с середины сентября по октябрь 2018 года. Девушка сама встречала гостей, помогая наемным работникам, вела учет ставок. Деньгами, которые проигрывали клиенты, она расплачивалась с кассирами, а оставшуюся часть забирала себе.
Игровое оборудование было изъято сотрудниками отдела городского МВД России после оперативно-разыскных мероприятий в конце октября. В отношении 21-летней бизнесвумен возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием соответствующего оборудования вне разрешенной зоны. За совершенное преступление ее приговорили к году и пяти месяцам ограничения свободы.
«Решение суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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