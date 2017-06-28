28 июня 2017, 17:43Спорт Юлия Пахалина провела мастер-класс для пензенских детей Пензу посетила Юлия Пахалина. В родной город прославленная спортсменка приехала не одна, а с дочерью и сыном. Именно им сейчас она посвящает все свое время.

«Я тренировала в университете, мне пришлось пока оставить работу, потому что решила, что когда в этом возрасте рожаешь детей, то не хочешь отдавать их в ясли. Я решила заниматься сыном, мой муж это, слава Богу, одобрил. Пока я занимаюсь семьей», - поделилась Юлия Пахалина.

Во дворце водного спорта «Сура» олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по прыжкам в воду встретилась с юными пензенскими пловцами.

Юлия призналась, что, по возможности, старается следить за успехами пензенских прыгунов в воду. С начинающими звездочками прославленная спортсменка познакомились поближе. Для них она провела небольшой мастер-класс и дала несколько важных советов. Не остались в стороне и дети чемпионки. Они тоже активно включились в тренировочный процесс.

В родном городе Юлия Пахалина с семьей планирует провести около месяца.

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