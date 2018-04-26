Юлия Липницкая провела мастер-класс для пензенских детей

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26 апреля 2018, 19:42Спорт
Фигуристы Юлия Липницкая и Егор Бритков провели мастер-класс для пензенских детей. Занятие прошло на льду «Дизель-Арены» и продлилось полтора часа. Олимпийская чемпионка и призер всероссийских соревнований показали приемы современного фигурного катания и традиционные элементы чемпионской школы.
В мастер-классе от олимпийской чемпионки Сочи-2014 и призера всероссийских соревнований Егора Бриткова приняли участие 30 детей из Пензы, кто-то занимается больше трех лет, другие - всего год.
«Было интересно познакомиться с ребятами, хорошо, что этот мастер-класс состоялся», - сказала тренер по фигурному катанию на коньках ДЮСШ №6 Екатерина Больчкова.
Тренеры отмечают, что именно после олимпиады в Сочи пензенские дети стали массово приходить в фигурное катание. Этот мастер-класс - своего рода подарок детям к окончанию спортивного сезона.
«Они приехали показать мастер-класс по различным техническим элементам, некоторые из них - базовые, это то, что вложили в них их тренеры», - рассказала президент федерации фигурного катания на коньках Пензенской области Ольга Маркина.
Напомним, о завершении карьеры в качестве спортсмена Юлия Липницкая объявила в 2017-м. А серию мастер-классов фигуристка начала проводить в марте. Тренировка в Пензе продлилась полтора часа. Тренеры рассчитывают, что подобные чемпионские уроки станут традицией.
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