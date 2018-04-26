Юлия Липницкая провела мастер-класс для пензенских детей

Фигуристы Юлия Липницкая и Егор Бритков провели мастер-класс для пензенских детей. Занятие прошло на льду «Дизель-Арены» и продлилось полтора часа. Олимпийская чемпионка и призер всероссийских соревнований показали приемы современного фигурного катания и традиционные элементы чемпионской школы.

В мастер-классе от олимпийской чемпионки Сочи-2014 и призера всероссийских соревнований Егора Бриткова приняли участие 30 детей из Пензы, кто-то занимается больше трех лет, другие - всего год.

«Было интересно познакомиться с ребятами, хорошо, что этот мастер-класс состоялся», - сказала тренер по фигурному катанию на коньках ДЮСШ №6 Екатерина Больчкова.

Тренеры отмечают, что именно после олимпиады в Сочи пензенские дети стали массово приходить в фигурное катание. Этот мастер-класс - своего рода подарок детям к окончанию спортивного сезона.

«Они приехали показать мастер-класс по различным техническим элементам, некоторые из них - базовые, это то, что вложили в них их тренеры», - рассказала президент федерации фигурного катания на коньках Пензенской области Ольга Маркина.

Напомним, о завершении карьеры в качестве спортсмена Юлия Липницкая объявила в 2017-м. А серию мастер-классов фигуристка начала проводить в марте. Тренировка в Пензе продлилась полтора часа. Тренеры рассчитывают, что подобные чемпионские уроки станут традицией.