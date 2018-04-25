Юлия Липницкая проведет мастер-класс в Пензе

Именитые спортсмены будут делиться секретами своего мастерства с пензенскими фигуристами в течение полутора часов. На лед выйдут 30 воспитанников детской юношеской спортивной школы №6 города Пензы. По окончании мастер-класса ребята смогут сфотографироваться с чемпионкой и взять у нее автограф, сообщает пресс-центр облправительства.

Мероприятие пройдет на льду «Дизель-Арены» 26 апреля. Начало - в 15.00.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».