Юлия Липницкая проведет мастер-класс в Пензе

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25 апреля 2018, 15:37Спорт
В Пензе пройдет мастер-класс (0+) олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой и призера всероссийских соревнований Егора Бриткова.
Именитые спортсмены будут делиться секретами своего мастерства с пензенскими фигуристами в течение полутора часов. На лед выйдут 30 воспитанников детской юношеской спортивной школы №6 города Пензы. По окончании мастер-класса ребята смогут сфотографироваться с чемпионкой и взять у нее автограф, сообщает пресс-центр облправительства.
Мероприятие пройдет на льду «Дизель-Арены» 26 апреля. Начало - в 15.00.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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