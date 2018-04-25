25 апреля 2018, 15:37Спорт

Юлия Липницкая проведет мастер-класс в Пензе

В Пензе пройдет мастер-класс (0+) олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой и призера всероссийских соревнований Егора Бриткова.

Именитые спортсмены будут делиться секретами своего мастерства с пензенскими фигуристами в течение полутора часов. На лед выйдут 30 воспитанников детской юношеской спортивной школы №6 города Пензы. По окончании мастер-класса ребята смогут сфотографироваться с чемпионкой и взять у нее автограф, сообщает пресс-центр облправительства.

Мероприятие пройдет на льду «Дизель-Арены» 26 апреля. Начало - в 15.00.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=EtWcug8z2i4

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