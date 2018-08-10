YouTube отметил пензенский проект «Золотой кнопкой»

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10 августа 2018, 14:06Общество
Комедийный интернет-сериал «Красавица и чудовище» (18+) набирает популярность. Детище пензенцев получило награду от портала YouTube.
Проект снимают на видеостудии «ПензФильмМаш», занимаются этим резиденты бизнес-инкубатора «Татлин», сотметили в пресс-службе регионального минпрома.
«Золотой кнопкой» отмечают интернет-каналы, которые добились признания аудитории. В настоящее время на «Красавицу и чудовище» на YouTube подписано более 1 100 000 человек.
«Это еще не предел. У нас все впереди», — отметил главный герой проекта Семен Молоканов.
Чтобы получить «Золотую кнопку», количество подписчиков должно превысить миллион. Когда аудитория перевалить за десять миллионов, канал отмечают «Бриллиантовой кнопкой».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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