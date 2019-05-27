Явка пензенцев на праймериз «Единой России» превысила 8%

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27 мая 2019, 19:16Общество
26 мая в 32 регионах России состоялось предварительное голосование по выбору кандидатов от парламентской партии власти для участия в предстоящей избирательной кампании. На участки, как сообщается, пришли около полутора миллионов человек. Праймериз не обошло стороной и Пензенский регион. В областном центре выбирали кандидатов, которые будут претендовать на депутатские кресла в городской Думе.
Воскресным утром 26 мая в Пензе открылось 50 счетных участков для проведения предварительного голосования партии власти. За право стать кандидатом в депутаты городской Думы боролись 163 человека. Все они на протяжении двух месяцев вели активную агитационную кампанию. В Центре культуры и досуга одним из первых проголосовал губернатор Иван Белозерцев.
«Депутаты - это представители народа. И здесь очень важно, что при выдвижении кандидатов партия не ошиблась в них, должны быть выдвинуты достойные и уважаемые участники», - отметил он.
Праймериз вызвал интерес со стороны населения. Некоторые считали его такой же важной процедурой, как выборы в федеральные, региональные и муниципальные органы власти.
Предварительное голосование - тайное и рейтинговое, то есть каждый избиратель мог проголосовать за нескольких кандидатов из списка. Это позволит выявить лидеров общественного мнения, которые и будут представлены в избирательных бюллетенях на муниципальных выборах в сентябре.
«Это интересно, ведь нам дальше общаться с этими депутатами. Мы знаем, что и у кого можем спросить, что ждать, это не пустые обещания, а реальные дела», - сказала жительница Пензы Татьяна Логинова.
«Такой праймериз лишний раз показывают, кого может выбрать народ. Очень понравилось, что депутаты очень молодые, разносторонние. Хочется видеть людей, которые сделают что-то для области», - сказала жительница Пензы Ольга Голенева.
Пензенская область стала одним из наиболее активных регионов по количеству зарегистрированных участников праймериз, среди которых более половины - это молодежь до 35 лет. Чтобы поддержать молодых кандидатов, в центре города работал весь день ситуационный центр. Волонтеры анализировали статистические данные, отслеживали нарушения на избирательных участках.
«Молодым кандидатам оказывают не только юридическую помощь, но также помогают с мобилизационной базой, чтобы у всех была большая явка людей, которые знают участников праймериз, их намерения, что они хотят сделать став депутатами Гордумы», - рассказал руководитель пензенского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Баклашов.
По предварительной информации, явка избирателей превысила 8%. В ближайшие дни состоится заседание оргкомитета, на котором будут оглашены результаты рейтингового голосования. На их основе будет сформирован список кандидатов от партии власти на предстоящие выборы депутатов Пензенской городской Думы.
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