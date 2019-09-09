Явка избирателей по Пензенской области составила 46,05%

В Пензенской области завершилась избирательная кампания в собрания представителей муниципальных образований, в комитеты местного самоуправления, а также в Гордуму. Выборы признаны состоявшимися. Официальные итоги будут объявлены в ближайшие дни, однако принципиальных изменений в цифрах уже не предвидится.

На избирательном участке, расположенном на базе Центра культуры и досуга, первым избирателем стал глава региона. Иван Белозерцев подчеркнул, насколько важен голос каждого пензенца.

«Безусловно, от этого во многом зависит дальнейшее успешное развитие сельских поселений, районов, городов области. Уверен, что граждане, избиратели, сделают правильный выбор», - отметил губернатор.

Правила голосования из года в год остаются неизменными. Разве что выборы шагают в ногу со временем: на избирательных участках появляются комплексы обработки бюллетеней, так называемые КОИБы, а все остальное - как и прежде. У граждан на входе проверяли документы, выдавали им бюллетени. Каждый избиратель отправлялся в специальные кабинки, где заполнял их, а затем самостоятельно опускал в урны. Традиционно стать избирателем мог только тот, кто достиг совершеннолетнего возраста.

Одними из первых на избирательные участки пришли пенсионеры. Голосовать им не впервой, однако многим еще не приходилось иметь дело с автоматическим комплексом обработки бюллетеней, но им тут же объяснили, как ими пользоваться.

На избирательный участок, расположенный в школе №30 утром 8 сентября приехал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. Голосовать одним из первых - это его давняя привычка.

«Участвую в выборах с 1973 года, поэтому стараюсь с утра проголосовать, выполнить свой гражданский долг. Никогда еще не отказывался от этого, всегда активное участие принимаю в любой избирательной кампании», - сказал он.

Участки открылись не только на базе школ, гимназий, лицеев, но и на режимных объектах - в СИЗО и в медицинских учреждениях. В Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко с утра работал так называемый избирательный участок закрытого типа. Отдать свой голос там смогли около 650 человек.

«Все кабинки организованы. Они приспособлены для пациентов, которые не ходят, и которые не могут дойти. Их доставляют сотрудники, но голосуют люди сами. Мы только выдаем бюллетень», - рассказала заместитель председателя избирательной комиссии избирательного участка №217 Ольга Антонова.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев появился в школе №77, когда еще не было 9:00. Съемочная группа телеканала «Экспресс» получила эксклюзивный комментарий главы администрации.

«Кампания завершается избранием депутатов Гордумы, с которыми жители города смогут обсуждать свои проблемы практически ежедневно, ежечасно. У пензенцев есть такая возможность», - сказал он.

Возможность проголосовать получили и те, кто не мог покинуть пределы своего дома по состоянию здоровья . Для этого пензенцы или их родственники должны были заранее уведомить избирательные комиссии по месту прописки о голосовании на дому. Специально для этого были подготовлены и опечатаны переносные урны.

По предварительным подсчетам в выборах, которые состоялись в регионе, приняли участие почти полмиллиона человек. Из них около 125 тысяч пришли на участки в Пензе. Явка избирателей в целом по Пензенской области составила 46,05%.