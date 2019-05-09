Яма на яме. Мокшанец возмущен состоянием дороги на Михайловку

Об этом мокшанец сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Яма на яме в сторону села Знаменское, 5 км от села Михайловка. Обращались в местную администрацию, ничего не решили. В 2018 залатали ямы, но после зимы их стало в разы больше. Дорога нуждается в полной замене асфальта.

Прошу решить этот вопрос», - написал он.

Информагентство направило редакционный запрос в администрацию района, на который 8 мая поступил ответ от первого замглавы С. В. Кривенкова.

«Дорога находится в собственности Пензенской области. Администрация Мокшанского района неоднократно обращалась в министерство строительства и дорожного хозяйства региона и ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» о необходимости капитального ремонта вышеуказанной дороги, однако ежегодно подрядными организациями, в рамках заключенных контрактов выполнялись только работы по устранению ям.

Со стороны администрации Мокшанского района будет направлено очередное письмо в указанные учреждения с просьбой о включении в план мероприятий на 2020 год капитального ремонта данной автомобильной дороги», - сообщил он.

Информагентство продолжит следить за развитием событий, пишет ИА «Пенза-Пресс».