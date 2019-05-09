Яма на яме. Мокшанец возмущен состоянием дороги на Михайловку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 мая 2019, 15:04Общество
Житель Мокшанского района Пензенской области жалуется на ужасное состояние дороги, соединяющей села Знаменское и Михайловку.
Об этом мокшанец сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Яма на яме в сторону села Знаменское, 5 км от села Михайловка. Обращались в местную администрацию, ничего не решили. В 2018 залатали ямы, но после зимы их стало в разы больше. Дорога нуждается в полной замене асфальта.
Прошу решить этот вопрос», - написал он.
Информагентство направило редакционный запрос в администрацию района, на который 8 мая поступил ответ от первого замглавы С. В. Кривенкова.
«Дорога находится в собственности Пензенской области. Администрация Мокшанского района неоднократно обращалась в министерство строительства и дорожного хозяйства региона и ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» о необходимости капитального ремонта вышеуказанной дороги, однако ежегодно подрядными организациями, в рамках заключенных контрактов выполнялись только работы по устранению ям.
Со стороны администрации Мокшанского района будет направлено очередное письмо в указанные учреждения с просьбой о включении в план мероприятий на 2020 год капитального ремонта данной автомобильной дороги», - сообщил он.
Информагентство продолжит следить за развитием событий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 мая 2019, 17:42В Кузнецке прошли торжества, посвященные Дню Победы
09 мая 2019, 17:37В Пензе прошла эстафета, посвященная Дню Победы
09 мая 2019, 17:33В Пензе под открытом небом прозвучали песни военных лет
09 мая 2019, 17:29Для пензенцев на День Победы подготовили обширную праздничную программу
09 мая 2019, 17:26Пензенцы приняли участие в шествии «Бессмертного полка»
09 мая 2019, 17:18В Пензе отслужили молебен о павших в Великой Отечественной войне
09 мая 2019, 17:06Леонид Левин: 9 Мая всегда будет для нас священным праздником
09 мая 2019, 17:03Пензенец купил несуществующую путевку в Алушту