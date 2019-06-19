Якубовский: Поправки в бюджет расширят возможности регионов по достройке проблемных домов

Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе - в части выделения бюджетных средств на достройку проблемных домов.

Это является продолжением работы «Единой России» по решению проблем обманутых дольщиков по поручению президента России Владимира Путина, подчеркнул депутат Госдумы, руководитель рабочей группы президиума генерального совета партии по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

«Принятые сегодня поправки в бюджет 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части выделения бюджетных средств на достройку проблемных домов направлены на исполнение поручения президента России о решении проблемы обманутых дольщиков в ближайшие два года», - отметил он, напомнив, что «Единая Россия» принимает активное участие в совершенствовании законодательства в этой сфере.

Якубовский подчеркнул, что финансирование в размере 36 млрд рублей станет дополнительной поддержкой для регионов в части исполнения поручения президента, сообщает пресс-служба ЕР.

«Мы приняли поправки, которые позволяют регионам создавать Фонды защиты прав участников долевого строительства. Для их работы по достройке проблемных объектов требовалось дополнительное финансирование, которого зачастую нет в региональных бюджетах. Теперь возможности регионов будут расширены», - пояснил депутат.