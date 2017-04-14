14 апреля 2017, 16:29Культура Ягов: Нет никаких причин, чтобы «МаскерадЪ» не состоялся Театральный фестиваль «МаскерадЪ» в 2017 году будет организован в Пензе. Напомним, форум, созданный по инициативе коллектива пензенского драматического театра и его художественного руководителя Сергея Казакова, в 2016 году не состоялся.

В 2016-ом его должны были проводить на средства федеральной целевой программы. Изначально на организацию планировалось потратить более двух миллионов рублей. Организатора определили посредством электронного аукциона. Торги выиграла компания из другого региона, которая предложила провести фестиваль за меньшие деньги. В итоге фестиваль пришлось отменить из-за нехватки средств.

В 2017 году аукцион на право организации фестиваля проводиться не будет.

«Фестиваль вскрыл проблему в законодательстве, которая волнует не только Пензенскую область, но и, наверное, другие регионы. Иван Белозерцев дал поручение в связи с тем, что фестиваль вызвал в свое время большой позитивный резонанс, и из бюджета Пензенской области мы запланировали на 2017 год денежные средства в размере 3 миллионов 700 тысяч рублей. Уже нет никаких причин для того, чтобы фестиваль не состоялся», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Компания, которая не выполнила контракт в прошлом году, кстати, она из Екатеринбурга, была оштрафована на 185 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры России, организация уже оплатила неустойку.

Культура

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