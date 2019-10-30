Яблочный ремонт. Пензенцы ямы на дорогах заложили фруктами

Пользователи соцсети поражаются находчивости некоторых горожан. Так, в одной из групп появились фото, которые якобы были сделаны в одном из дачных массивов. Жители залатали ямы на дорогах яблоками.

В шутку пользователи назвали такой подход «яблочным ремонтом».

«Новый способ уничтожить санкционку. Улицу Галетную ремонтируют яблоками, Байдукова подлатали грушами, на ул. Клары Цеткин провели мелкоямочный ремонт сырами», - написал один из пользователей.

Там же размещен снимок самодельной калитки с глазком, видимо, хозяин дачи не хочет впускать к себе непрошеных гостей.

Где именно сделаны эти фото, не уточняется, пишет ИА «Пенза-Пресс».