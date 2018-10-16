Взятка участковому обошлась пензенцу в четверть миллиона

Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, 24 августа на трассе М-5 сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором ехали граждане Узбекистана, за рулем был житель Пензенской области. После проверки документов, оказалось, что один из иностранцев не поставлен на миграционный учет. Его вместе с водителем доставили в отделение.

Чтобы избежать административной ответственности, пензенец предложил участковому 11 тысяч рублей. Деньги он положил в блокнот полицейского, но тот взятку не принял и сообщил о случившемся.

В результате мужчину, который перевозил иностранцев, наказали штрафом в 250 тысяч рублей. Его он уже оплатил, пишет ИА «Пенза-Пресс».