Взятка участковому обошлась пензенцу в четверть миллиона

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16 октября 2018, 15:34Криминал
Житель Пензенской области заплатил крупный штраф за попытку дать взятку полицейскому.
Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, 24 августа на трассе М-5 сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором ехали граждане Узбекистана, за рулем был житель Пензенской области. После проверки документов, оказалось, что один из иностранцев не поставлен на миграционный учет. Его вместе с водителем доставили в отделение.
Чтобы избежать административной ответственности, пензенец предложил участковому 11 тысяч рублей. Деньги он положил в блокнот полицейского, но тот взятку не принял и сообщил о случившемся.
В результате мужчину, который перевозил иностранцев, наказали штрафом в 250 тысяч рублей. Его он уже оплатил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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