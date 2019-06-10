Взорвалась. В Засечном ночью пытались потушить горящее авто

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10 июня 2019, 09:31Происшествия
В селе Засечном Пензенской области ночью 10 июня произошло ЧП. Загорелась припаркованная на ул. Радужной машина. Об этом в соцсети сообщил местный житель.
На видео*, размещенном пользователем в соцсети, слышно, как произошло несколько хлопков, похожих на взрыв. Его, судя по ролику, спровоцировал огонь, с которым тщетно пытались бороться выбежавшие во двор местные жители.
На ролике видно, что мужчины пытались потушить пламя огнетушителями и водой, также они пробовали оттолкать припаркованные рядом машины, чьи владельцы не нашлись. Пострадали ли стоявшие ярдом авто, не известно.
Автор ролика отмечает, что пожарные прибыли через десять минут с начала возгорания. Есть ли пострадавшие и что стало причиной пожара, в настоящее время не известно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
* - ролик не может быть представлен здесь, так как в нем содержится нецензурная брань.
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