Взорвалась. В Засечном ночью пытались потушить горящее авто

В селе Засечном Пензенской области ночью 10 июня произошло ЧП. Загорелась припаркованная на ул. Радужной машина. Об этом в соцсети сообщил местный житель.

На видео*, размещенном пользователем в соцсети, слышно, как произошло несколько хлопков, похожих на взрыв. Его, судя по ролику, спровоцировал огонь, с которым тщетно пытались бороться выбежавшие во двор местные жители.

На ролике видно, что мужчины пытались потушить пламя огнетушителями и водой, также они пробовали оттолкать припаркованные рядом машины, чьи владельцы не нашлись. Пострадали ли стоявшие ярдом авто, не известно.

Автор ролика отмечает, что пожарные прибыли через десять минут с начала возгорания. Есть ли пострадавшие и что стало причиной пожара, в настоящее время не известно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

* - ролик не может быть представлен здесь, так как в нем содержится нецензурная брань.