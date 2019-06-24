Взгляд, полный скорби. Пензенцы ищут дом котику с грустными глазками

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24 июня 2019, 13:33Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котике с грустным взглядом.
«Джун покорил волонтера взглядом, полным скорби, печали и тоски. Как вы помните, мест больше в нашем центре нет, да и мы очень устали. Девочки задерживаются на работе по несколько часов, приходится выходить тем, у кого законный отпуск. Как бы мы не любили животных, но спать, есть и немного отдыхать хочется всем, даже нам. Поэтому Джун сидит на передержке и надеется очаровать вас, чтобы быстрее уехать домой к любящему хозяину», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Полную информацию о малыше можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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