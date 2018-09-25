Выяснились жуткие подробности смерти троих мужчин, утонувших в машине

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 сентября 2018, 15:37Происшествия
В Пензенском районе установили личности троих погибших, которых нашли в реке Ардым. В соцсетях появилась информация с подробностями их смерти.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 20 сентября в полицию Пензенского района поступила информация об исчезновении трех граждан, все заявления поступили отдельно. Двое из них – жители Пензенского района, третий – Колышлейского. Все они уехали на одной машине
«В результате поисковых мероприятий машину обнаружили в реке возле 10 километра автомобильной дороги «Пенза-Кондоль-Оленевка». 21 сентября автомобиль извлекли из водысотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Всх пропавших обнаружили в машине. По предварительным данным, автомобиль оказался в воде в результате ДТП», - рассказали в ведомстве.
Двоим погибшим было по 35 лет, одному – 31 год. На страничке группы «А мы из Пензы» социальной сети Facebook пользователь Ольга Логвина рассказала подробности трагедии. Женщина отметила, что в том месте, где все произошло, - резкий поворот без освещения, это могло стать причиной ДТП. Она предположила, что автомобиль проскочил поворот и упал в реку. По ее словам, мужчины могли захлебнуться, так как потеряли сознание после аварии, или их зажало в тонущей машине.
В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 сентября 2018, 19:41В Пензе иномарка сбила подростка
25 сентября 2018, 19:36Делегация из Чувашии изучит опыт Пензы по охране труда
25 сентября 2018, 19:28В Пензе обнаружили тело пропавшей пенсионерки
25 сентября 2018, 19:19«Телесемь» выступил партнером первого гастрофестиваля «В Пензе - ЕСТЬ»
25 сентября 2018, 19:16В Пензе презентовали новый сезон реалити-шоу «Культ тела»
25 сентября 2018, 19:14Пензенские путешественники готовятся к экспедиции в Узбекистан
25 сентября 2018, 19:09Пензенские гимнастки завоевали «серебро» на соревнованиях «Юные грации»
25 сентября 2018, 19:06В Пензе создадут единую базу сопровождения людей с инвалидностью