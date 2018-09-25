Выяснились жуткие подробности смерти троих мужчин, утонувших в машине

В Пензенском районе установили личности троих погибших, которых нашли в реке Ардым. В соцсетях появилась информация с подробностями их смерти.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 20 сентября в полицию Пензенского района поступила информация об исчезновении трех граждан, все заявления поступили отдельно. Двое из них – жители Пензенского района, третий – Колышлейского. Все они уехали на одной машине

«В результате поисковых мероприятий машину обнаружили в реке возле 10 километра автомобильной дороги «Пенза-Кондоль-Оленевка». 21 сентября автомобиль извлекли из водысотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Всх пропавших обнаружили в машине. По предварительным данным, автомобиль оказался в воде в результате ДТП», - рассказали в ведомстве.

Двоим погибшим было по 35 лет, одному – 31 год. На страничке группы «А мы из Пензы» социальной сети Facebook пользователь Ольга Логвина рассказала подробности трагедии. Женщина отметила, что в том месте, где все произошло, - резкий поворот без освещения, это могло стать причиной ДТП. Она предположила, что автомобиль проскочил поворот и упал в реку. По ее словам, мужчины могли захлебнуться, так как потеряли сознание после аварии, или их зажало в тонущей машине.

В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».