Выяснилась причина перекрытия бронетранспортером въезда в Заречный

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04 сентября 2019, 14:13Общество
Утром 4 сентября в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что въезд в Заречный закрыт.
Пользователь разместил к посту фото, на котором видно, что поперек дороги встал бронированный транспортер, рядом – люди в форме. Из-за этого заезд в закрытый город со стороны Ахун оказался заблокирован.
В пресс-службе регионального управления Росгвардии пояснили ситуацию. Водителей попросили отнестись к этому с пониманием.
«При проведении плановой тренировки для обеспечения безопасности участников дорожного движения было осуществлено кратковременное ограничение движения транспорта в направлении закрытого административно-территориального образования», - сообщили в ведомстве.
В настоящее время движение на данном участке дороги открыто, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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