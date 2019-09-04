Выяснилась причина перекрытия бронетранспортером въезда в Заречный

Утром 4 сентября в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что въезд в Заречный закрыт.

Пользователь разместил к посту фото, на котором видно, что поперек дороги встал бронированный транспортер, рядом – люди в форме. Из-за этого заезд в закрытый город со стороны Ахун оказался заблокирован.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии пояснили ситуацию. Водителей попросили отнестись к этому с пониманием.

«При проведении плановой тренировки для обеспечения безопасности участников дорожного движения было осуществлено кратковременное ограничение движения транспорта в направлении закрытого административно-территориального образования», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время движение на данном участке дороги открыто, пишет ИА «Пенза-Пресс».