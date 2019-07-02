Выстрелил в колеса. Пензенский инспектор устроил погоню за пьяным водителем

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02 июля 2019, 19:21Криминал
Пьяный водитель устроил в Колышлейском районе Пензенской области опасную погоню. Сотрудникам патрульного экипажа ДПС, которые пытались остановить разбушевавшегося лихача, пришлось применить табельное оружие.
Видео погони патрульного экипажа ДПС за старенькой «девяткой» больше похожи на эпизод приключенческого фильма. Только вот снимали его не на киностудии, а в Колышлейском районе. Все началось с того, что в местное отделение полиции кто-то сообщил об опасном вождении. Звонившие предположили, что водитель отечественной легковушки, которую заметили на сельской дороге, может быть нетрезв. На место выехал дежурный экипаж дорожно-патрульной службы.
«В районе деревни Сабуровка патрульная машина обогнала «ВАЗ-2109», но правонарушитель не выдержал дистанцию и совершил столкновение с экипажем ДПС. Инспектор ГИБДД подошел к водителю, однако тот начал движение назад и открытой дверью сбил сотрудника», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Чтобы остановить водителя, автоинспектору пришлось применить табельное оружие. Тремя точными выстрелами полицейский пробил три колеса машины нарушителя.
1,56 сотых промилле алкоголя при допустимых 0,35. В отношении 22-летнего нарушителя составлены несколько административных протоколов: за отсутствие полиса ОСАГО, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также невыполнение требований сотрудника Госавтоинспекции об остановке авто. Кроме того, водителя ждет уголовное наказание по статье 264 - за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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