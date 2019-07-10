Вышел на дорогу. В Пензе мужчина едва не стал причиной ДТП

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10 июля 2019, 12:04Происшествия
Пензенский автолюбитель опубликовал в Сети видеозапись со странным поведением мужчины.
Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста рассказал, что это произошло вечером 9 июля.
Судя по кадрам, на проезжую часть вышел мужчина. Из-за этого автомобилю Lada Kalina пришлось резко остановиться. Автор регистратора управлял грузовиком, он едва не врезался в легковушку, но сумел объехать ее, не задев пешехода.
Пользователи в комментариях отметили, что в последнее время очень много людей, которые переходят дорогу в неположенном месте, считая, что они правы. Напомним, за переход проезжей части в неположенном месте и создание помех машинам мужчине может грозить штраф – 1000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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