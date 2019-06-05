Вырвало колесо. На ул. Карпинского столкнулись две иномарки

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05 июня 2019, 13:02Происшествия
В Пензе на улице Карпинского утром 5 июня произошла авария. О случившемся информагентству «Пенза-Пресс» сообщил очевидец.
Пензячка прислала в редакцию видеозапись с места происшествия. Она рассказала, что примерно в 8.40 столкнулись автомобили Renault Sandero и японская легковушка.
У первой иномарки буквально вырвало правое заднее колесо, а у второй машины сильно повреждена передняя часть. Участники ДТП практически полностью перекрыли две полосы, из-за этого образовалась небольшая пробка.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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