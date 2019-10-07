Выпускников мединститута ПГУ направляют работать в районные больницы

Пензенский медицинский институт ежегодно выпускает десятки готовых специалистов. Особенно это важно для районов области, где всегда нужны квалифицированные кадры. Чтобы ликвидировать дефицит, в районные больницы едут выпускники по целевым направлениям.

Утро в районной поликлинике - это непрекращающийся поток людей. Каждый из них идет за помощью. Три новых терапевта Бессоновской районной больницы всего месяц на своих участках. Пришли сразу после того, как окончили пензенский медицинский институт. Екатерина Мельник работает в вазерской амбулатории, на ней - еще четыре маленькие деревни. Там несколько раз в неделю она принимает пациентов в ФАПе. В случае необходимости приезжает в районную больницу проконсультировать и проконсультироваться у старших коллег.

Более требовательные и строгие преподаватели - это то, что явно отличает пензенский медицинский институт на фоне других высших учебных заведений врачебного профиля. Екатерина Кожерко знает, с чем сравнивать. Она начинала учиться на терапевта на Украине, завершала - в Пензе.

«Помню, в первом классе нас спрашивали, кем мы хотим быть, я написала, что врачом, все сбылось. В принципе не жалею, с супругом останемся здесь жить», - рассказала она.

Чаще работать в районные больницы приезжают специалисты, которые родом из тех мест. Медицинские учреждения сами направляют на учебу тех, кто потом обязан будет вернуться. Но все же врачей, признаются в поликлинике, как и в целом по области, не хватает. Бессоновский район - один из самых густонаселенных в Пензенской области, там живут 48 тысяч человек и ежегодно рождаются до 700 детей. То, что труд у врачей - нелегкий, а в условиях дефицита кадров тяжелее вдвойне, понимают и пациенты.

«Нам не хватает на сегодняшний день еще двух терапевтов и врачей общей практики, четырех педиатров, есть острая потребность в эндокринологе и урологе. Поэтому наш медицинский институт - это кузница кадров. Мы поддерживаем с ними связи, большое им спасибо за подготовку специалистов», - сказала заместитель врача Бессоновской районной больницы Инна Щербина.

Знакомство с медициной начинается именно с анатомии. Это первое, что изучают медики-первокурсники. Все материалы на таких занятиях, как правило, настоящие. Истории сегодняшних студентов о том, почему они стали врачами, поразительно похожи на истории их практикующих коллег.

«Это моя мечта с детства, всегда хотела поступить в мед. Мы отвечаем за жизнь людей. На наших плечах лежит огромная ответственность», - отметила студентка пензенского медицинского института ПГУ Александра Илюхина.

«Они лечат нас, наших родителей, знакомых, поэтому здесь необходим контроль, мы готовим врачей для себя», - сказала доцент кафедры «Анатомия» пензенского медицинского института ПГУ Ольга Калмина.

Детская мечта, которую они проносят через всю школу, труднейшие экзамены и еще как минимум шесть лет учебы с таким объемом знаний, который другим студентам даже оценить сложно и, конечно, предельная ответственность за жизнь каждого. Те, кто стал врачом, не колеблясь отвечают, что альтернативы после этого огромного пути не быть врачом для них просто не существует.