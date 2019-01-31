Выплаты пензенским федеральным льготникам увеличатся на 4,3%

С 1 февраля увеличатся размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам, а также стоимость набора социальных услуг. На эти цели жителям Пензенской области выделено три с половиной миллиарда рублей.

Прибавка к ежемесячной денежной выплате составит 4,3%. Это соответствует фактической инфляции в 2018 году. Этот вид пособий на сегодняшний день на территории области получают около 130 тысяч граждан. В том числе - ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России.

«Самую большую ежемесячную денежную выплату будут получать инвалиды войны - 5403 рубля 05 копеек, увеличение составит 222 рублей 76 копеек. Также возрастет выплата пособия на погребение - 5946 рублей 47 копеек», - рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Помимо ежемесячных денежных выплат, федеральным льготникам проиндексируют и стоимость так называемого набора социальных услуг. В денежном эквиваленте он положен тем, кто отказался от получения натуральных льгот.

«Его стоимость составит 1121 рублей 42 копейки. В том числе - лекарственные составляющие - 863 рубля 75 копеек, путевки - 132 рубля 62 копейки, проезд на пригородном железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно - 124 рубля 05 копеек», - сказала Любовь Евдокимова.

Как отмечают специалисты регионального отделения пенсионного фонда, в течение 2019 года минимальный уровень пенсионного обеспечения будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума, установленного в Пензенской области. В регионе эта сумма равняется 8404 рублям.