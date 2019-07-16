Выманили конфетой. Появилось видео поимки игуаны из под крыльца школы

Под крыльцом пензенской школы пряталась игуана . Сотрудники учреждения вызвали на помощь спасателей.

Ролик, в котором видно как сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра выманивают рептилию, очевидец опубликовал в сообществе соцсети Instagram. Он рассказал, что игуана бродила возле школы, а после забилась под крыльцо.

«Спасатели выманивали ее конфетой», - добавил автор поста.

Напомним, ранее директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский писал в соцсети о том, что хозяина диковинного животного ищут, пишет ИА «Пенза-Пресс».