Выманили конфетой. Появилось видео поимки игуаны из под крыльца школы

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17 июля 2019, 12:03Общество
Под крыльцом пензенской школы пряталась игуана. Сотрудники учреждения вызвали на помощь спасателей.
Ролик, в котором видно как сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра выманивают рептилию, очевидец опубликовал в сообществе соцсети Instagram. Он рассказал, что игуана бродила возле школы, а после забилась под крыльцо.
«Спасатели выманивали ее конфетой», - добавил автор поста.
Напомним, ранее директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский писал в соцсети о том, что хозяина диковинного животного ищут, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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