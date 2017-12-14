14 декабря 2017, 15:34Общество В медицинском центре «Секреты долголетия» могут вылечить остеопороз Остеопороз - это прогрессирующее заболевание скелета, связанное со снижением плотности костей и повышением риска переломов. Такое краткое определение дают медицинские справочники. Разработкой методов профилактики и лечения остеопороза в Пензе занимаются уже несколько десятков лет. О том, что боли в ногах, суставах и спине - это не приговор, готовы доказать на практике в медицинском центре «Секреты долголетия».

Остеопороз - это болезнь, которая не имеет собственных симптомов. Именно поэтому протекает она незаметно. В большинстве случаев остеопороз диагностируют только тогда, когда появляются заболевания суставов, позвоночника и опорно-двигательного аппарата или куда более серьезные осложнения, вызванные разрежением костной ткани.

«Часто эти осложнения трагичны – переломы, которые достаточно плохо заживают, также очень часто осложнениями являются различные артриты, артрозы, боли в костях, ночные боли. Те заболевания, с которыми люди мучаются годами», - пояснил руководитель медицинского центра «Секреты долголетия» Алексей Курусь.

Остеопорозу часто сопутствуют воспалительно-дегенеративные заболевания - артрозы, артриты, тендиниты, хронические миозиты. Как раз с такими проблемами чаще всего обращаются пензенцы в медицинский центр «Секреты долголетия». Врачи клиники не первый год специализируются именно на профилактике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Чтобы снять болевой синдром, в арсенале специалистов есть немало физиотерапевтических методик.

И в отличие от распространенных нестероидных обезболивающих препаратов, которые снимают только воспаление, они воздействуют на саму проблему. Один из методов лечения - использование аппарата ударно-волновой терапии.

«Это физиотерапевтический аппарат, построенный на основе использования инфразвука. Звуковая волна, проходя через ткани, задерживается, производит микровзрывы на различных уплотнениях, это могут быть кальцинаты, болезненные мышечные уплотнения, очаги воспаления. И за счет этих микровзрывов происходит уничтожение больных клеток. Это единственная методика, которая подразумевает восстановление на месте отдельных уничтоженных волокон нормального мышечного и сухожильного волокна», - рассказал Алексей Курусь.

Еще одна методика лечения - плазмотерапия. В ней используется плазма самого пациента.

«Забирается из вены кровь, центрифугируется и набирается та плазма, которая содержит большое количество фибробластов, которые, попадая в зону патологии, включают процессы репарации и активируют стволовые клетки на производство новых, которые заменят поврежденные и наладят процесс. Достаточно хорошо зарекомендовала себя озонотерапия. Введение озона в зону воспалительных изменений, генеративных изменений. Окисляются недоокисленные продукты, которые являются продуктами любого хронически текущего воспаления. И в этом случае ткани тоже получают возможность к лучшей репарации и восстановлению. Приводят иногда к снятию болевых синдромов, которые практически никогда могут не сниматься нестероидными воспалительными препаратами», - объяснил руководитель медицинского центра.

Также специалисты практикуют рефлексотерапию и фитотерапию. Более подробную информацию о профилактике и лечении остеопороза можно получить в медицинском центре «Секреты долголетия».

Общество

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