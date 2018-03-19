Выборы в Пензенской области прошли без грубых нарушений безопасности

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19 марта 2018, 19:34Общество
Выборы президента России в Пензенской области прошли спокойно. Полицейские отчитались о своей работе во время голосования в региональном управлении МВД.
«Сотрудники полиции несли службу в усиленном варианте, было задействовано в дни подготовки и проведения выборов свыше 2500 сотрудников, в день выборов на избирательных участках - 1457. Грубых нарушений в Пензенской области не допущено», - прокомментировал заместитель начальника по обеспечению общественного порядка УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.
Полицейским помогали смежные силовые ведомства и представители областной и местной власти, а также добровольные народные дружины. Правоохранительные органы зарегистрировали восемь сообщений о нарушениях. По каждому обращению проводится проверка.
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