Спикер Госдумы РФ отметил важность наличия соцобъектов в новых микрорайонах

Законы, принятые в ходе весенней сессии, будущие проекты, вопросы, касающиеся социальной сферы жизни россиян. Об этом и многом другом журналисты региональных средств массовой информации смогли лично расспросить спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. На площадке технопарка «Рамеев» председатель нижней палаты российского парламента провел брифинг для пензенских СМИ.

Вопросы представителей СМИ - о самом важном - решении социально-значимых проблем. Одна из них касается благоустройства новых микрорайонов в российских городах.

«Важно, чтобы в этом районе были школа, больница, поликлиника, детский сад и магазин. Также правильно, чтобы в строящемся микрорайоне было зарезервировано жилье для участкового инспектора полиции», - сказал Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы отметил, что в рамках действующего законодательства, выкупать квартиры для участковых сможет городская администрация за счет полученных от застройщика средств. Он также добавил, что жилье должно иметь статус служебного и находиться в хорошем состоянии. Подобная мера позволит работать этой категории должностных лиц полиции качественнее и реагировать на просьбы жителей оперативнее. Вячеслав Володин также рассказал о законопроектах, которые были приняты в весеннюю сессию.

«Если говорить о решениях, которые буквально недавно состоялись, - выплата детских пособий, причем, по новым критериям, охват - порядка 70% семей, ипотека - компенсация в случае рождения третьего ребенка составит 450 000 рублей это хорошее подспорье», - рассказал он.

Спикер Госдумы отметил, что в предстоящую осеннюю сессию депутаты намерены продолжить изучение проблемных вопросов, которые затрагивают интересы российских семей. В первом чтении уже принят законопроект, который закрепляет за братьями и сестрами право обучаться в одной школе. Ожидается, что принятие нового закона позволит избежать в будущем случаев, когда под различными предлогами руководство школы отказывается принимать единокровных родственников.