Вячеслав Володин оценил домостроительный комбинат и ЖК «Фаворит»

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29 июля 2019, 19:02Общество
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки посетил Пензенскую область. Российский политик осмотрел два объекта - домостроительный комбинат и жилищный комплекс «Фаворит».
Линии производства домостроительного комбината адаптированы под создание различных по форме и масштабу бетонных блоков, но, конечно же, все ориентировано на создание комплектов для строительства домов. Предприятие оборудовано по последнему слову техники.
В планах у руководства - довести производство почти до замкнутого цикла: не только создавать блоки с отсеками для окон и дверей, но и устанавливать их на заводе, а также производить шпатлевание стен, чтобы на стройки города и области конструкция поступала почти в завершенном виде.
Фитнес на свежем воздухе, активный отдых взрослых и родителей - образец благоустройства прилегающей к домам территории Вячеславу Володину показали в жилищном комплексе «Фаворит», построенном строительной группой «Рисан». Именно туда отправился спикер Госдумы после посещения домостроительного комбината.
Яркие газоны и аккуратные тропинки, оздоровительные тренажеры и удобные лавочки - взору московского гостя предстало пространство, в котором комфортно, уютно и светло. Осматривая эти объекты, а также детские и спортивные площадки «Фаворита», Вячеслав Володин отметил, что пока такой подход в строительной сфере является редкостью даже для столицы.
«На самом деле продают не квартиры, а среду, где люди будут жить, а вы наполняете ее счастьем. Для ребят, бабушек, родителей это возможность полноценно существовать, выйдя из квартиры, войти в мир отдыха, спорта и развлечений», - сказал он.
В конце визита Вячеслав Володин пообщался с жителями нового комплекса. Начинающим футболистам повезло - на их мячах и футболках председатель Госдумы и губернатор Пензенской области оставили свои автографы.
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