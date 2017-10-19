19 октября 2017, 13:33Образование Второе издание «Пензенской энциклопедии» планируют выпустить в 2019 году В ПГУ прошло заседание редакционной коллегии по вопросу подготовки издания «Пензенская энциклопедия. Издание второе, дополненное и исправленное» (0+).

Оно призвано систематизировать изменения, которые произошли за период 1991-2016 годах в жизни региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Работу над оригинал-макетом двухтомного издания необходимо начать не позднее 1 февраля 2018 года. Энциклопедию планируют издать в 2019 году. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, который является куратором проекта, дал соответствующее поручение.

Кроме того, зампред правительства призвал с 1 января увеличить число корректоров с одного до трех, чтобы выполнить масштабную работу к 80-летию со дня образования Пензенской области.

В первом издании было недостаточно фотографий, это нужно учесть при подготовке будущего двухтомника, считает Олег Ягов.

Он также пояснил, что вопрос о тираже до сих пор остается открытым, но, по мнению зампреда правительства, издание должно составлять не менее пяти тысяч экземпляров.

Главный редактор второго издания «Пензенской энциклопедии» профессор Алексей Казаков сообщил, что на сегодняшний день словник составляет примерно 4 тысячи 400 статей, что на одну тысячу больше, чем в прежней версии, добавили в пресс-службе.

Декан историко-филологического факультета пединститута Ольга Сухова, возглавляющая одну из редколлегий, призвала закончить формирование основных статей на полгода раньше, чем планировалось - до конца 2017 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование

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Источник фотографии: http://minkult.pnzreg.ru/news/2017/10/19/9275922

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