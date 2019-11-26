26 ноября 2019, 14:34Общество

Вторая станция обезжелезивания воды в Кузнецке обойдется в 66,5 млн рублей

Стоимость строительства второй станции обезжелезивания воды в городе Кузнецке Пензенской области оценили в 66,5 млн рублей. Таково заключение государственной экспертизы.

Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 25 ноября. Возведение объекта планируется на средства федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Заявка на участие в ней уже отправлена в Минстрой РФ.

Напомним, в настоящее время во втором по численности населения городе региона действует одна станция, обслуживающая 54% жителей. Ее ввели в эксплуатацию в январе 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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