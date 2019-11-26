Вторая станция обезжелезивания воды в Кузнецке обойдется в 66,5 млн рублей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 ноября 2019, 14:34Общество
Стоимость строительства второй станции обезжелезивания воды в городе Кузнецке Пензенской области оценили в 66,5 млн рублей. Таково заключение государственной экспертизы.
Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 25 ноября. Возведение объекта планируется на средства федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Заявка на участие в ней уже отправлена в Минстрой РФ.
Напомним, в настоящее время во втором по численности населения городе региона действует одна станция, обслуживающая 54% жителей. Ее ввели в эксплуатацию в январе 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 ноября 2019, 19:33В Засечном планируют построить детскую поликлинику
26 ноября 2019, 19:29Молодые пензенцы получили в 2019 году на реализацию идей более 20 млн руб
26 ноября 2019, 19:21В Кузнецке построят ФОК открытого типа
26 ноября 2019, 19:18Следком установил причину массового заболевания школьников в Заречном
26 ноября 2019, 19:12Питерский режиссер поставит в Пензе испанскую пьесу
26 ноября 2019, 19:07Пензенским рыбакам рассказали, как распознать опасный лед
26 ноября 2019, 17:59Пензенские студенты получили гранты за проекты для инвалидов и детей с дислексией...
26 ноября 2019, 17:37Восемь улиц в центре Пензы остались без холодной воды