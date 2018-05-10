Всю ночь пожарные тушили пожар под Пензой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 мая 2018, 12:04Происшествия
В Пензенском районе 9 и 10 мая горели сухая подстилка и трава.
Пожары были в селе Вязовка. Первое возгорание произошло 9 мая около четырех часов вечера. Огонь захватил сухую подстилку в лесу и распространился на площади в два гектара. Работа пожарных осложнялась сильными порывами ветра, из-за которых раздувался огонь. Для ликвидации возгорания понадобилось около трех часов, сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра.
В том же селе в час ночи 10 мая загорелась сухая трава на площади два гектара. Потушить огонь удалось только к семи утра.
По данным ведомства, никто из людей не пострадал, также оказались нетронутыми имущество граждан и строения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 мая 2018, 17:06В Пензе отметили лучших работников радио и связи
10 мая 2018, 16:36В Вадинском районе опрокинулась легковушка, есть пострадавший
10 мая 2018, 16:04Виктор Кувайцев приостановил проект «Безопасные и качественные дороги»
10 мая 2018, 15:34Пензенский губернатор за год заработал 5 млн рублей
10 мая 2018, 15:04Для пензенских судей купят новые авто
10 мая 2018, 14:34На детских площадках после праздника остались горы мусора - пензенцы
10 мая 2018, 14:03Пензенцы 9 мая смогли узнать судьбу родственников, погибших на войне
10 мая 2018, 13:33МЧС предупреждает пензенцев о заморозках