10 мая 2018, 12:04Происшествия

Всю ночь пожарные тушили пожар под Пензой

В Пензенском районе 9 и 10 мая горели сухая подстилка и трава.

Пожары были в селе Вязовка. Первое возгорание произошло 9 мая около четырех часов вечера. Огонь захватил сухую подстилку в лесу и распространился на площади в два гектара. Работа пожарных осложнялась сильными порывами ветра, из-за которых раздувался огонь. Для ликвидации возгорания понадобилось около трех часов, сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра.

В том же селе в час ночи 10 мая загорелась сухая трава на площади два гектара. Потушить огонь удалось только к семи утра.

По данным ведомства, никто из людей не пострадал, также оказались нетронутыми имущество граждан и строения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/05/10/11113870

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