Всероссийскую акцию «Ночь искусств» посетили тысячи пензенцев

«Ночь создана для искусства». Под таким девизом тысячи пензенцев отправились в учреждения культуры. В рамках всероссийской акции для гостей каждое из них подготовило насыщенную программу. Вновь одним из самых популярных мест у пензенцев стала картинная галерея имени Савицкого.

«Ночь искусств» объединяет все направления и все учреждения культуры России. Акция стала завершающей и самой масштабной. Чтобы привлечь зрителя, сотрудники музея, преподаватели и студенты пензенского колледжа искусств и художественного училища на импровизированной сцене представили небольшой спектакль о музах живописи, скульптуры, архитектуры и графики. И там, где раньше царила тишина, в эту ночь разрешили даже танцы.

«Пусть они один раз придут в эти учреждения бесплатно для того, чтобы в следующий раз осознано вернуться самим. Может, взять с собой детей, родителей и друзей для более тщательного и глубокого погружения в наши творческие пространства и, конечно, для их более подробного изучения», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Выставки, мастер-классы, конкурсы - все, чтобы удивить зрителя. Кульминацией вечера стал музейный перфоманс «Хромой рояль». Сюрреалистический оркестр в зале бы построен вокруг музыкального инструмента. Несмотря на отсутствие одной ножки, он и сегодня остается предметом искусства.

В 2018 году акция объединила более 15 тысяч человек. В 2019-м организаторы пока не успели подвести точных итогов, но уже сейчас могут отметить: людей, пожелавших стать ближе к искусству, стало еще больше.