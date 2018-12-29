Всех и ничей. В Арбеково ТСЖ не могут поделить столб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 декабря 2018, 15:34Общество
На проспекте Строителей в Пензе стоит столб, на котором не горит фонарь. А все потому, что коммунальщики не могут решить, в чьей зоне ответственности он находится.
О проблеме в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал горожанин. По его словам, столб находится в районе домов №154, 156 и 158.
«Вокруг очень темно и некомфортно. Ни одно ТСЖ не может решить, кому принадлежит злополучный столб. Пока они решают, люди страдают, падают, по вечерам ходить страшновато», - написал мужчина.
Информагентство направило по жалобе официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 декабря 2018, 17:59В Пензе соревнования собрали свыше 700 участников
29 декабря 2018, 17:37Обнародован график работы МРЭО ГИБДД в новогодние праздники
29 декабря 2018, 17:06В Заре пензенцы боролись за призы Деда Мороза
29 декабря 2018, 16:36Жительница Городища пыталась взять ипотеку с липовой справкой о доходах
29 декабря 2018, 16:04Пензенцы гадают, что за хищная птица прилетела на ул. 8 Марта
29 декабря 2018, 15:34Всех и ничей. В Арбеково ТСЖ не могут поделить столб
29 декабря 2018, 15:04В Максимовке внучка спасла из пожара бабушку и деда
29 декабря 2018, 14:34Пензенский губернатор опубликовал фото с известным актером