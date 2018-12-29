Всех и ничей. В Арбеково ТСЖ не могут поделить столб

На проспекте Строителей в Пензе стоит столб, на котором не горит фонарь. А все потому, что коммунальщики не могут решить, в чьей зоне ответственности он находится.

О проблеме в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал горожанин. По его словам, столб находится в районе домов №154, 156 и 158.

«Вокруг очень темно и некомфортно. Ни одно ТСЖ не может решить, кому принадлежит злополучный столб. Пока они решают, люди страдают, падают, по вечерам ходить страшновато», - написал мужчина.

Информагентство направило по жалобе официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».