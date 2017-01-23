23 января 2017, 19:15Общество Все заболевшие гриппом пензенцы были не привиты За прошедшую неделю на территории Пензенской области более трех тысяч человек заболели ОРВИ.

Больше всего - в Лопатинском районе и Кузнецке. Там инфекции подхватили более 600 человек. В Пензе — более 1300 человек. По словам специалистов, фактический уровень заболеваемости - ниже контрольного более чем на 20%.

«С начала эпидсезона зарегистрировано 263 случая гриппа. Причем все заболевшие были не привиты. По состоянию на 20 января, на карантин выведен 21 класс в 14 школах города, а также четыре класса в двух школах Белинского и Лопатинского районов», - сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Чаще всего регистрируется заболеваемость, вызванная вирусом так называемого гонконгского гриппа Н3N2. Его подхватили около 60 человек.

По словам специалистов, пока нет поводов для паники. Пик заболеваемости гриппом ожидается в конце января-середине февраля.

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