Все - в воде. В Терновке пробило трубу

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства об утечке воды на улице Перспективной.

Мужчина уточнил, что вода течет по дорогам с 9 ноября.

«Утечка воды в месте, где проходит водоносная трасса. Улица Перспективная в воде уже шесть дней, и никто не собирается ничего делать», - написал он.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все вопросы ведомства дают ответы, пишет ИА «Пенза-Пресс».