Все - в воде. В Терновке пробило трубу

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14 ноября 2019, 15:04Общество
Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства об утечке воды на улице Перспективной.
Мужчина уточнил, что вода течет по дорогам с 9 ноября.
«Утечка воды в месте, где проходит водоносная трасса. Улица Перспективная в воде уже шесть дней, и никто не собирается ничего делать», - написал он.
Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все вопросы ведомства дают ответы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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