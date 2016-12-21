21 декабря 2016, 18:08Общество Кувайцев поручил организовать досуг детей в каникулы Новогодние каникулы - не повод расставаться со школой. Каждый день у учащихся должен быть насыщенным и интересным. Такую задачу в преддверии зимних праздников поставили перед руководителями образовательных организаций власти Пензы.

Заведующих детскими садами, директоров школ и руководителей учреждений дополнительного образования собрали вместе, чтобы подвести итоги календарного года и наметить планы на зимние каникулы. Совещание в гимназии №1 мэр Пензы Виктор Кувайцев начал с шуточного заявления.

«Почему Юрий Александрович Голодяев сейчас так волнуется? Мы когда шли в зал, я спросил у него, может ли он меня взять на работу в какое-то из направлений, чтобы я с детьми занимался. Вроде как пообещал, но только, я понял, не возьмет, у него все занято всегда», - рассказал он.

Для городского управления образования настает горячая пора, впереди - новогодние праздники. Юрий Голодяев поручил собравшимся как следует организовать занятость детей в этот период.



«Мы должны с вами сделать каждый каникулярный день праздником, интересным, запоминающимся. Для нас с вами это очень ответственный этап, очень непростой, который нужно в деталях продумать», - сказал начальник управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Во всех учебных заведениях запланированы праздничные мероприятия. Будут задействованы и пришкольные территории. На хоккейных площадках с детьми будут заниматься дворовые тренеры.

На совещании почетными грамотами главы администрации города наградили лучших педагогов и еще раз напомнили, что на них возложена ответственность за обеспечение безопасности детей в новогодние праздники.

Общество

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