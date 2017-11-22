22 ноября 2017, 19:27Общество Обманутым дольщикам в Пензенской области обещают помочь Проблемы обманутых дольщиков обсудили в Законодательном Собрании региона. На заседании комитета регионального парламента по социальной политике рассмотрели вопрос о мерах, принимаемых для защиты прав участников долевого строительства. На сегодняшний день в Пензенской области недобросовестные застройщики имеют неисполненных обязательств на сумму 15 миллиардов 124 миллиона рублей. Недостроенными остаются 88 домов.

Все обманутые дольщики региона получат свои квартиры, однако процесс может затянуться. В августе Законодательное Собрание Пензенской области приняло закон о мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действия застройщиков, привлекавших деньги граждан на строительство многоквартирных домов. Его реализация принесла первые результаты. В октябре был введен в эксплуатацию дом на Тернопольской, 3. А значит список обманутых участников долевого строительства сократился более чем на 300 фамилий. Однако работы впереди еще много.

«На сегодняшний день по «Пензастрою» остаются неисполненными 1564 договора на сумму 3 миллиарда 890 миллионов. В четвертом квартале будет введено в эксплуатацию еще два объекта капитального строительства застройщиками которых является ОАО «Пензастрой» многоквартирные жилые дома 11 и 12 в микрорайоне Среда на ГПЗ, что позволит нам выполнить обязательства еще перед 446 участниками долевого строительства», - рассказала начальник управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Во время заседания комитета Законодательного Собрания по социальной политике руководитель Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко также отметила, что работа ведется и с другими застройщиками, не сумевшими выполнить свои обязательства. Ситуация находится под контролем, однако людям, купившим квартиры, придется набраться терпения. Многочисленные процедуры согласования могут занять много времени.

«Готовы все дорожные карты по проблемным объектам, есть понимание, что с ними делать и как они будут достраиваться», - добавила Инна Левченко.

Спикер Законодательного Собрания Валерий Лидин отметил, что обо всех предпринимаемых шагах нужно обязательно информировать людей, купивших квартиры в недостроенных домах. Эта работа должна быть системной, пензенцы не должны думать, что их оставили одни на один с проблемами.

«Информация доходит не до всех участников долевого строительства, поэтому возникают справедливые обращения по тем направлениям работы, которые сегодня осуществляются, вопрос сложный, но совместными усилиями мы найдем решение этой проблемы», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Согласно принятому закону Пензенской области муниципалитет вправе бесплатно выделять застройщикам, взявшим на себя обязательство достроить дома, земельные участки под строительство многоквартирных домов или инфраструктуры. Строительные компании рассматривают предложения, сделанные администрацией Пензы. Некоторые из них уже согласились сотрудничать на таких условиях.

Общество

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