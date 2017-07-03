03 июля 2017, 12:31Общество Все объекты к Сабантую будут сданы к 15 июля Все объекты, которые задействованы в организации Всероссийского Сабантуя в селе Средняя Елюзань Пензенской области, должны быть завершены к 15 июля.

На месте подготовки праздника побывала первый зампред правительства, руководитель аппарата губернатора и правительства региона Лариса Рябихина, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«С понедельника на площадке в Городищенском районе начнут формироваться подворья 13 районов Пензенской области с компактным проживанием татарского населения – Городищенского, Каменского, Кузнецкого, Пензенского, Шемышейского, Белинского, Сосновоборского, Неверкинского, Спасского, Лопатинского, Иссинского, Пачелмского и Лунинского районов. Самая масштабная часть работ уже подходит к завершению – решены вопросы подачи электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, канализования участка. Утверждена схема расположения объектов, заканчивается обустройство ипподрома и Дома приемов губернатора.

Определена и согласована схема обеспечения безопасности во время проведения Сабантуя, ведутся дорожные работы и обустройство парковок - будет организовано три больших стоянки под легковые машины и автобусы малой и большой вместимости», - рассказала она.

По словам Ларисы Рябихиной, также завершено создание брендбука VIII Всероссийского сельского Сабантуя, утверждена официальная эмблема праздника.

«Проработаны также все логистические вопросы. Определены места установки сцены, проведения торжественного открытия. Планируется также отвести территорию под презентацию инвестиционного потенциала Пензенской области – этот момент представляется нам очень важным», - добавила первый зампред.

Она подчеркнула, что все объекты к Сабантую должны быть сданы за неделю до мероприятия, сообщает пресс-центр облправительства.

Напомним, VIII Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Пензенской области 22 июля.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/07/3/8470029