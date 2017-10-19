Врио начальника УФСИН по Нижнеломовскому району привлекли к ответственности

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 октября 2017, 14:34Общество
31-летний житель Вадинского района Пензенской области, осужденный за грабеж на три года условно с испытательным сроком на четыре года, долгое время отсутствовал по месту жительства и не приходил отмечаться на учет с апреля 2017 года.
Несмотря на это, сотрудники УФСИН не предприняли никаких мер. Первоначальные розыскные мероприятия начали только после проверки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
По ее результатам начальник УФСИН России по Пензенской области объявил мужчину в федеральный розыск.
«По этим нарушениям сотрудники прокуратуры внесли представление в адрес врио начальника УФСИН. Оно рассмотрено и удовлетворено, начальник Нижнеломовского межмуниципального филиала (дислокация в селе Вадинск) УФСИН России по Пензенской области привлечен к дисциплинарной ответственности. Условно осужденный находится в федеральном розыске», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
19 октября 2017, 19:48В Пензе на улице Циолковского произошла утечка газа
19 октября 2017, 19:41У пензенской энциклопедии появится электронная копия
19 октября 2017, 19:39В России вступает в силу новый регламент ГИБДД
19 октября 2017, 19:33В Пензе обсудили совместную работу церкви и вузов
19 октября 2017, 19:28Пензенцы смогут прочесть новый путеводитель на своих гаджетах
19 октября 2017, 19:21Пензенская компания «Парафарм» создала БАД от остеопороза
19 октября 2017, 19:14В Пензенской области около 4000 детей изучают робототехнику
19 октября 2017, 19:08В библиотеку Пензы доставят специализированные учебники из Татарстана