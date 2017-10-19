19 октября 2017, 14:34Общество Врио начальника УФСИН по Нижнеломовскому району привлекли к ответственности 31-летний житель Вадинского района Пензенской области, осужденный за грабеж на три года условно с испытательным сроком на четыре года, долгое время отсутствовал по месту жительства и не приходил отмечаться на учет с апреля 2017 года.

Несмотря на это, сотрудники УФСИН не предприняли никаких мер. Первоначальные розыскные мероприятия начали только после проверки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По ее результатам начальник УФСИН России по Пензенской области объявил мужчину в федеральный розыск.

«По этим нарушениям сотрудники прокуратуры внесли представление в адрес врио начальника УФСИН. Оно рассмотрено и удовлетворено, начальник Нижнеломовского межмуниципального филиала (дислокация в селе Вадинск) УФСИН России по Пензенской области привлечен к дисциплинарной ответственности. Условно осужденный находится в федеральном розыске», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Общество

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