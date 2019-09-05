Врезался и уехал. Пензенцы обсуждают странный поступок водителя

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06 сентября 2019, 12:36Происшествия
Пензенец опубликовал в Сети видеозапись момента ДТП в одном из дворов города.
Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, автомобиль начал сдавать задом и врезался в легковушку, которая была припаркована возле бордюра. После водитель вышел, осмотрел повреждения, сел за руль и уехал.
Пользователи в комментариях устроили дискуссию по этому поводу, одни не видят в этом ничего необычного, а другие считают такой поступок подлым и рекомендуют автору поста обратиться в ГИБДД.
«Да ладно, сами так делаете же по-любому. Так поступает больше 60% водителей, ничего необычного», - написал Олег.
«Говорить уже нечего, просто ужас. Срочно неси видео в ГИБДД, таких наказывать надо», - подчеркнул Станислав.
Официальной информации о случившемся нет. Напомним, за скрытие с места ДТП водителям может грозить арест до 15 суток, либо лишение удостоверения не менее чем на один год, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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