29 ноября 2017, 14:32Общество Впервые за несколько лет в Пензе родилась разнополая тройня В Пензе в родильном доме появилась на свет четвертая тройня в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, дети родились в начале ноября, ранее о событии не говорилось по просьбе родителей. В настоящее время два мальчика и девочка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Отмечается, что для Пензенской области это событие – редкое, так как разнополые дети в тройне не рождались уже на протяжении нескольких лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://minzdrav.pnzreg.ru/news/2017/11/29/11361890

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