Впервые за несколько лет в Пензе родилась разнополая тройня

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29 ноября 2017, 14:32Общество
В Пензе в родильном доме появилась на свет четвертая тройня в 2017 году.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, дети родились в начале ноября, ранее о событии не говорилось по просьбе родителей. В настоящее время два мальчика и девочка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
Отмечается, что для Пензенской области это событие – редкое, так как разнополые дети в тройне не рождались уже на протяжении нескольких лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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