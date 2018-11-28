Впервые в Пензенской области обнаружили тропическую малярию

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28 ноября 2018, 10:02Общество
В Пензенской области впервые зафиксировали случай тропической малярии. Врачи успешно справились с заболеванием и спасли жизнь пациенту.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, молодой человек приехал в Пензу на обучение из государства Западной Африки. У него поднялась температура, появился озноб, тошнота и рвота. Его госпитализировали, врачи выявили у него тропическую малярию. Этот случай – первый в области за последние 50 лет.
Отмечено, что заболевание протекало тяжело, но врачам удалось спасти парня. В настоящее время его выписали.
Известно, что малярия передается через укус комара. Причем именно тропическая малярия является самым опасным видом заболевания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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