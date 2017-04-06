06 апреля 2017, 11:23Культура Впервые в Пензе в рамках фестиваля Jazz May организуют школу вокала С 19 по 21 мая в Пензе пройдет VII Международный фестиваль джазовой музыки Jazz May. За последние годы он стал одним из самых ожидаемых событий культурной жизни Поволжья. На брифинге в областной филармонии организаторы фестиваля рассказали о программе музыкального марафона и особенностях его проведения в 2017 году.

На этот раз среди участников Jazz May - представители шести стран: Франции, Испании, США, Венгрии, Люксембург, и конечно, России. Основной площадкой проведения фестиваля станет киноконцертный зал «Пенза». Программа будет включать максимально широкий спектр направлений современной импровизационной музыки.

Публику ожидает несколько премьер. Но главное - впервые в истории Jazz May будет организована школа джазового вокала.

«Задумка проистекает из состава участников, поскольку в этом году в программе заявлены три выдающиеся певицы - Дина ДеРоуз, Алина Ростоцкая, Мариам Мерабова. Каждая из них является действующим преподавателями. Все они - популяризаторы правильного подхода к вокалу, в принципе, и к джазовому вокалу, в том числе», - рассказал продюсер фестиваля Jazz May-2017 Олег Рубцов.

Центром фестивальной жизни традиционно станут фестивальной городок и открытая сцена на Юбилейной площади.

Участие в подготовке Jazz May может принять любой желающий, как в форме творческой инициативы, так и путем внесения посильной суммы в фонд фестиваля на сайте jazzmay.com.

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